TerrorismoPiantedosi | Squarciato velo
10.25 "Operazione molto importante e significativa" quella portata a termine a Genova con l'arresto di 9 persone, "tra cui il più noto Mohammad Hannoun" (presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, ndr). Così il ministro dell'Interno Piantedosi. "E' stato squarciato il velo su attività che, dietro il paravento di iniziative a favore delle popolazioni palestinesi, celavano il sostegno a organizzazioni con finalità terroristica di matrice islamista",ha detto."Ricostruiti flussi finanziari internazionali". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
