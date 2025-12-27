Terrorismofinanziavano Hamas | 9 arresti

9.45 Arrestate a Genova nove persone accusate di aver finanziato Hamas per sette milioni di euro. Il denaro proveniva da tre associazioni di beneficenza: una costituita nel 1994 e due nel 2023. In azione la Digos, la Finanza e la Procura antimafia e antiterrorismo. Fra gli arrestati vi sono membri della sezione estera di Hamas. Il denaro figurava come aiuti al popolo palestinese ma finiva nelle mani dell'organizzazione terroristica con sede a Gaza,responsabile della strage in Israele il 7 ottobre 2023.Sequestrati beni per 8mln. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Terrorismo, finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas: 9 arresti a Genova

Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni: 9 arresti a Genova. C'è anche Hannoun

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Terrorismo, finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas: 9 arresti a Genova - Nove arresti eseguiti a Genova nei confronti di persone accusate di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche. lapresse.it