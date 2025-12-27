Terrorismo | Speranzon ' su Hannoun avevamo ragione'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Mentre Pd e Cinquestelle coccolarono Hannoun invitandolo a convegni, Fratelli d'Italia denunciava i suoi legami con il terrorismo islamico. L'arresto di oggi conferma che avevamo ragione. La sinistra ora chieda scusa agli italiani”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

