Terrorismo sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con sedi a Genova e Milano | nove arresti

La Digos di Genova, in raccordo con la Direzione centrale della polizia di Prevenzione, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Genova e il Nucleo speciale della polizia valutaria della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti rispettivamente di nove indagati, ora in carcere, emesse dal gip genovese,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

