Terrorismo sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con sedi a Genova e Milano | nove arresti
La Digos di Genova, in raccordo con la Direzione centrale della polizia di Prevenzione, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Genova e il Nucleo speciale della polizia valutaria della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti rispettivamente di nove indagati, ora in carcere, emesse dal gip genovese,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane: nove arresti a Genova
Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni: 9 arresti a Genova. C'è anche Hannoun
Terrorismo internazionale e traffico di armi: arrestate quattro persone; Resa nota il 13 aprile la sentenza contro la società Lafarge e 8 suoi ex dirigenti; Lotteria Italia: nell’ultima edizione premi non riscossi per 1,2 milioni di euro, dal 2002 il totale supera i 32 milioni; Andrea Purgatori morto: la moglie sposata in Svizzera, la separazione e i tre figli. Una vita tra famiglia e inchieste.
Terrorismo, finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas: 9 arresti a Genova - Nove arresti eseguiti a Genova nei confronti di persone accusate di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche. lapresse.it
Terrorismo, membri e finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro con bonifici bancari «attraverso associazioni» - La Polizia di Stato, e più precisamente i poliziotti della Digos di Genova (in raccordo con la ... msn.com
Sette milioni di euro ad Hamas da finte società di beneficenza italiane: 9 arresti a Genova. Il "welfare del terrore" - Una vasta operazione antiterrorismo, coordinata dalla DDA di Genova, ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver inviato circa 7 milioni di euro all'organizzazione ... leggo.it
Secondo i dati dell’ultimo sondaggio del Pew Research Center, condotto nella primavera del 2025 circa sette italiani su dieci considerano la disinformazione online la principale minaccia. Seguono la paura per il cambiamento climatico e per il terrorismo. Sem - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.