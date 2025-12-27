Terrorismo sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane | nove arresti a Genova
L'operazione è stata portata a termine dalla Digos insieme con la Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. I riferimenti alla strage in Israele del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Terrorismo internazionale e traffico di armi: arrestate quattro persone
