Terrorismo sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane | nove arresti a Genova

L'operazione è stata portata a termine dalla Digos insieme con la Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. I riferimenti alla strage in Israele del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

