Terrorismo sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni | 9 arresti a Genova C' è anche Hannoun
Dopo mesi dalla nostra inchiesta arriva una svolta su Mohammad Hannoun: dopo una maxi inchiesta riguardante appartenenza e finanziamento ad organizzazioni con finalità di terrorismo condotta dalla polizia di Stato e dalla Digos di Genova il giordano filo Hamas è stato tratto in arresto. E oggi hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari (personali e reali, queste ultime per un ammontare di oltre otto milioni di euro) nei confronti rispettivamente di nove indagati destinatari tutti della custodia in carcere e tre associazioni, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficienza con le cellule italiane: nove arresti a Genova - L'operazione è stata portata a termine dalla Digos insieme con la Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. roma.corriere.it
