Dopo mesi dalla nostra inchiesta arriva una svolta su Mohammad Hannoun: dopo una maxi inchiesta riguardante appartenenza e finanziamento ad organizzazioni con finalità di terrorismo condotta dalla polizia di Stato e dalla Digos di Genova il giordano filo Hamas è stato tratto in arresto. E oggi hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari (personali e reali, queste ultime per un ammontare di oltre otto milioni di euro) nei confronti rispettivamente di nove indagati destinatari tutti della custodia in carcere e tre associazioni, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni: 9 arresti a Genova. C'è anche Hannoun

Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane: nove arresti a Genova

Leggi anche: False compensazioni d’Iva per 25 milioni di euro a Torino: sette condanne e tre milioni di euro confiscati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Terrorismo internazionale e traffico di armi: arrestate quattro persone; Resa nota il 13 aprile la sentenza contro la società Lafarge e 8 suoi ex dirigenti; Lotteria Italia: nell’ultima edizione premi non riscossi per 1,2 milioni di euro, dal 2002 il totale supera i 32 milioni; Andrea Purgatori morto: la moglie sposata in Svizzera, la separazione e i tre figli. Una vita tra famiglia e inchieste.

Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficienza con le cellule italiane: nove arresti a Genova - L'operazione è stata portata a termine dalla Digos insieme con la Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. roma.corriere.it