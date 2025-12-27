"Gratitudine agli organi inquirenti, alle forze dell'ordine e ai servizi di sicurezza per il tempestivo e preciso lavoro di prevenzione antiterrorismo svolto sul territorio italiano. Il Partito democratico ha condannato Hamas, è sempre stato dalla parte della legalità e non prende lezioni da chi oggi pretende di essere paladino di tolleranza e civiltà. Da destra è partita una strumentalizzazione sconsiderata che rischia di mettere in un solo fascio persone pacifiche ed estranee, zone grige e veri fiancheggiatori. Sosteniamo il lavoro della giustizia e della polizia, consapevoli dei pericoli del fondamentalismo internazionale e interno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo, Serracchiani rompe il silenzio del Pd: "Sosteniamo lavoro, giustizia e polizia"

Leggi anche: Giustizia: Serracchiani, 'obiettivo è colpire Costituzione e autonomia magistratura'

Leggi anche: Terrorismo, il sottosegratorio Molteni: "Ottimo lavoro della Polizia di Stato di Como"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Terrorismo, Serracchiani rompe il silenzio del Pd: "Sosteniamo lavoro, giustizia e polizia" - "Gratitudine agli organi inquirenti, alle forze dell'ordine e ai servizi di sicurezza per il tempestivo e preciso lavoro di prevenzione ... iltempo.it