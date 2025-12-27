Terrorismo Serracchiani rompe il silenzio del Pd | Sosteniamo lavoro giustizia e polizia
"Gratitudine agli organi inquirenti, alle forze dell'ordine e ai servizi di sicurezza per il tempestivo e preciso lavoro di prevenzione antiterrorismo svolto sul territorio italiano. Il Partito democratico ha condannato Hamas, è sempre stato dalla parte della legalità e non prende lezioni da chi oggi pretende di essere paladino di tolleranza e civiltà. Da destra è partita una strumentalizzazione sconsiderata che rischia di mettere in un solo fascio persone pacifiche ed estranee, zone grige e veri fiancheggiatori. Sosteniamo il lavoro della giustizia e della polizia, consapevoli dei pericoli del fondamentalismo internazionale e interno". 🔗 Leggi su Iltempo.it
