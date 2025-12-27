Roma, 27 (Adnkronos) - "Ci sono alcuni milioni di fenomeni che dovrebbero chiedere scusa perché la Guardia di Finanza e gli investigatori ritengono che finanziassero illegalmente il terrorismo islamico basandosi su alcune associazioni onlus in Italia. E quindi l'idolo dei pro Pal che per qualche giorno hanno bloccato l'Italia, hanno devastato città, la stazione centrale di Milano, hanno bloccato le autostrade, hanno invaso i binari ferroviari contro il genocidio sarebbe, secondo gli investigatori e anche secondo la giustizia che ne ha permesso l'arresto, sarebbe un finanziatore del terrorismo, dei massacri del 7 ottobre". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo: Salvini, 'spero espulsioni, processo pace vada avanti nonostante pro-Pal'

Leggi anche: Ancora cortei pro-Pal nonostante la pace

Leggi anche: Violenti in piazza, scontri con la polizia. Salvini: "Pro Pal? No, pro caos"

