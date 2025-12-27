Terrorismo | Ronzulli ' solo sinistra faceva finta di non vedere pm evitino giudizi su dramma Gaza'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Chissà perché non restiamo stupiti del fatto che alcune organizzazioni 'pro-Pal', dietro la facciata della presunta solidarietà, in realtà fiancheggiavano e finanziavano i terroristi di Hamas. Questa mattina Polizia e Guardia di Finanza, in un'operazione coordinata dal ministro Piantedosi, hanno arrestato nove persone, accusate di aver versato 7 milioni di euro all'organizzazione responsabile della strage del 7 ottobre. Altro che pacifisti. Qui parliamo di terroristi e criminali. Solo la sinistra faceva finta di non vedere". Lo afferma Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

