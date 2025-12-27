Terrorismo Roccella all' attacco | Basta ambiguità sui pro-Pal
"L'operazione che ha portato all'arresto di numerose persone accusate di aver finanziato Hamas è di grande importanza, non solo in termini di sicurezza, ma anche perché contribuisce a ribadire che in Italia non c'è spazio per chi fiancheggia e foraggia i terroristi e per chi ammanta di sedicenti finalità benefiche attività che in realtà alimentano antisemitismo e violenza". Lo dichiara Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. "Chi, come fa oggi qualcuno a sinistra, grida alla strumentalizzazione, dovrebbe prendere atto che la politica dell'ambiguità e addirittura dell'acquiescenza nei confronti di deriva violente e antisemita non ha nulla a che fare con le opinioni geopolitiche e tantomeno con la vicinanza alla sofferenza delle popolazioni civili. 🔗 Leggi su Iltempo.it
