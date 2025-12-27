“Io non appartengo a Hamas, questo lo dico ufficialmente, non faccio parte di Hamas però faccio parte del popolo palestinese, rispetto ogni fazione palestinese che rispetta i diritti del popolo palestinese, che lotta per strappare questi diritti per l’autodeterminazione”. Diceva così nell’agosto scorso Mohammad Hannoun, presidente dell’ Associazione Palestinesi d’Italia, tra i nove arrestati oggi con l’accusa di aver finanziato il movimento estremista responsabile dell’attacco del 7 ottobre. “Hamas fa parte del popolo palestinese, Hamas come movimento ha avuto più del 70% dei voti del popolo palestinese in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, per cui Hamas è il legittimo rappresentante del popolo palestinese”, diceva ancora Hannoun, parlando a LaPresse a margine della carovana per la Palestina organizzata a Milano, dopo essere stato inserito nella blacklist del Dipartimento del Tesoro statunitense con l’accusa di essere un finanziatore del terrorismo e di promuovere manifestazioni contro Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terrorismo, quando Hannoun diceva: “Non faccio parte di Hamas”

Leggi anche: Terrorismo e soldi ad Hamas, scattano le manette per Hannoun

Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni: 9 arresti a Genova. C'è anche Hannoun

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Blitz nella notte di Natale contro il terrorismo dell'Isis. Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto un «attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale». Il tycoon Usa ha scritto sul social network Tr - facebook.com facebook