Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "L'operazione dì polizia che ha colpito con decisione reti di finanziamento di Hamas in Italia ed esponenti del terrorismo islamista, come Mohammad Hannoun idolo della sinistra italiana, è anche un forte segnale politico. L'Italia non consente che il terrorismo trovi spazio, coperture o finanziamenti sul territorio nazionale. Non possiamo permettere che, dietro la maschera della solidarietà, si nascondano circuiti ideologici e finanziari che alimentano l'odio e la radicalizzazione. Chi lo consente o copre ne è complice. È per questo che il Governo deve continuare nella sua azione per rafforzare i controlli, aggiornare gli strumenti normativi e mantenere altissima l'attenzione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo: Procaccini, 'operazione con forte segnale politico'

Leggi anche: Napoli a Riyad con quattro Primavera: segnale forte di Conte

Leggi anche: Interviste: parla Francesco Noccioli. "Il gol? Palla messa forte verso la porta. E’ andata bene. Lanciato un segnale forte: squadra e gruppo ci sono»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Piacenza, pakistano arrestato per terrorismo/ “Membro di un gruppo jihadista che incitava alla decapitazione” - Un pakistano è stato arrestato in provincia di Piacenza per terrorismo nel quadro di un’indagine internazionale sull’asse Spagna- ilsussidiario.net

Terrorismo: cellula base in Spagna, pachistano arrestato a Piacenza - Indagini della polizia italiana in collaborazione con quella spagnola su un'organizzazione terroristica internazionale di matrice jihadista che incitava ad azioni violente sui social: una decina gli ... rainews.it

Mo: Procaccini, 'ricordiamo vittime 7 ottobre, sradicare terrorismo e antisemitismo' - Le vittime erano giovani e vecchi, alcuni di loro stavano ballando mentre gli sparavano. lagazzettadelmezzogiorno.it

La nostra Giorgia Meloni riceve il premio Margaret Thatcher e ogni giorno ci rende sempre più orgogliosi di stare al suo fianco! "Ringrazio il presidente Procaccini e tutti i membri della fondazione New Direction per avermi onorato con questo premio dedicat - facebook.com facebook