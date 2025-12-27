Terrorismo | Picierno ' passaggio di straordinaria importanza'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "L'arresto di Mohammed Hannoun e lo smantellamento della sua rete legate a doppio filo con Hamas rappresentano un passaggio di straordinaria importanza nella lotta al terrorismo e al finanziamento delle organizzazioni jihadiste in Europa. Si tratta di un'operazione che conferma, sul piano giudiziario, quanto ho più volte denunciato in sede europea attraverso interrogazioni e mobilitazione politica: l'esistenza di una rete transnazionale strutturata, operante anche sul territorio italiano, impegnata nel sostegno politico e finanziario a Hamas". Lo afferma Pina Picierno, eurodeputata del Pd e vicepresidente del parlamento europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

