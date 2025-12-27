Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Complimenti alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova per la complessa indagine con cui è stato smantellato un pericoloso meccanismo di finanziamento dell'organizzazione terroristica Hamas dall'Italia". Lo dice Raffaella Paita, capogruppo di Italia viva al Senato, "L'accurato e brillante lavoro compiuto dalla Direzione antimafia, dalla Digos e dalla Guardia di Finanza -aggiunge- ha consentito di individuare e interrompere un flusso di denaro che, dietro il paravento di alcune associazioni benefiche, sembrava alimentare gli orrori compiuti da Hamas contro il popolo israeliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo: Paita, 'allarme segnalato da tempo'

Leggi anche: Non era un drone russo quello segnalato sopra la sede dell’Ispra a Varese: allarme scattato a causa di un segnale Gsm

Leggi anche: “È morta da almeno due anni”. Era lì, sola e senza vita da tempo: non dava più notizie, poi l’allarme

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Terrorismo: Paita, 'allarme segnalato da tempo' - "Complimenti alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova per la complessa indagine con cui è stato smantellato un pericoloso meccanismo di finanziament ... iltempo.it

Allarme Pg Roma, da bitcoin rischi riciclaggio e terrorismo - "Non offre chiarezza nella tracciabilità e può essere strumento per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e delle mafie e per traffici illeciti". lagazzettadelmezzogiorno.it

L'allarme di Bankitalia: cresce il finanziamento al terrorismo jihadista - Il 2024 ha registrato 340 segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo in Italia, con un balzo del 14,5% rispetto all’anno precedente. iltempo.it

Paita (Iv): "Combattere l'antisemitismo senza ambiguità. Mai dalla parte di Albanese. Occorre equilibrio e responsabilità nelle parole, perché le parole hanno conseguenze reali", dice la senatrice intervenendo in Aula. Il discorso integrale - facebook.com facebook