Terrorismo Meloni | Bene arresto del vertice cellula italiana Hamas
ROMA – “Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l’operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro. Tra queste, il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, definito dagli investigatori ‘membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas’ e ‘vertice della cellula italiana dell’organizzazione Hamas’. Esprimo il più sentito ringraziamento, mio personale e a nome di tutto il Governo, a quanti hanno reso possibile quest’operazione: Procura di Genova, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, oltre al supporto informativo fornito da AISE-Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: **Terrorismo: Meloni, 'apprezzamento e soddisfazione per operazione contro Hamas'**
Leggi anche: Malattie neurologiche: il lavoro del Mario Negri per un sensore che legga il cervello “cellula per cellula”
Terrorismo, Meloni: bene arresto “vertice cellula italiana Hamas” - (askanews) – “Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l’operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusa ... msn.com
Meloni: 'Apprezzamento per l'arresto di 9 persone accusate di finanziare Hamas' - Bonelli: 'Contrastare il terrorismo ma non criminalizzare chi va in piazza per la Palestina' (ANSA) ... ansa.it
Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” - La premier in una nota plaude all’operazione "di particolare complessità e importanza", sottolineando l'arresto di Hannoun. ilfattoquotidiano.it
Terrorismo, Meloni: bene l’arresto del “vertice della cellula italiana di Hamas” - facebook.com facebook
#Australia: Terzi (FdI), siamo favorevoli a norma su istigazione a #antisemitismo Roma, 17 dic. (LaPresse) - “Fratelli d’Italia, come ha anche ribadito alla Camera il Presidente Meloni, ha seguito con particolare commozione quanto accaduto in Australia a #bon x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.