**Terrorismo | Meloni ' apprezzamento e soddisfazione per operazione contro Hamas' **
Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l'operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro. Tra queste, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, definito dagli investigatori 'membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas' e 'vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas'". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
