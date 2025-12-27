Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Congratulazioni al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza per l'importante operazione che ha portato all'arresto di nove persone, tra cui Mohammad Hannoun, con l'accusa di aver finanziato Hamas attraverso associazioni di beneficenza italiane. Non può esserci alcuna tolleranza e alcuna ambiguità in Italia per chi fiancheggia il terrorismo, per chi sostiene il fondamentalismo islamico, per chi inneggia ai massacri del 7 ottobre. Chi dall'opposizione non ha voluto vedere o ha addirittura negato la pericolosità di certi personaggi faccia doverosa autocritica”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo: Lupi, 'opposizione faccia doverosa autocritica'

