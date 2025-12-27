Terrorismo la cellula milanese Hamas era travestita da charity in un negozio di via Venini Ecco le intercettazioni

Milano, 27 dicembre 2025 – U na anonima vetrina su via Venini, cuore di Nolo, a pochi passi da piazza Morbegno, t ra una rivendita di casalinghi e un internet point. In vetrina, accanto alla porta, q ualche gadget, una bandiera della Palestina, una scritta araba e, al l’interno del piccolo spazio, quasi sempre vuoto, una scrivani a. L’operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza (Gico di Genova) in Via del Cappuccio 10 a Firenze, contro il traffico di armi e valuta rinvenuti ad esponenti islamici nelle città di Firenze, Genova, Milano, Bologna, Firenze, 27 Dicembre 2025 ANSACLAUDIO GIOVANNINI La finta charity, era la sede di La cupola d’oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terrorismo, la “cellula” milanese Hamas era travestita da charity in un negozio di via Venini. Ecco le intercettazioni Leggi anche: Terrorismo, Meloni: “Bene arresto del vertice cellula italiana Hamas” Leggi anche: La propaganda travestita da solidarietà: Gaza e le altre guerre raccontate da chi non c’era Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Membri e finanziatori di Hamas, 9 arresti a Genova: c'è anche presidente associazione palestinesi in Italia. Nove arresti per finanziamento di Hamas, tra cui il presidente dei palestinesi in Italia - Indagato anche Hannoun, già destinatario di un foglio di via a Milano per le sue dichiarazioni molto controverse durante una manifestazione pro Palestina ... rainews.it

