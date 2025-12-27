Terrorismo i finanziatori di Hamas | da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche Arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia
GENOVA - Terrorismo: spuntano membri e finanziatori di Hamas dall'Italia. La Polizia di Stato, e più precisamente i poliziotti della Digos di Genova (in raccordo con la Direzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni: 9 arresti a Genova. C'è anche Hannoun
Leggi anche: Sette milioni di euro ad Hamas dalle Onlus italiane: 9 arresti, anche il presidente dei Palestinesi in Italia. Il "welfare del terrore"
Terrorismo, finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas: 9 arresti a Genova - Nove arresti eseguiti a Genova nei confronti di persone accusate di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche. msn.com
Terrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia - La Polizia di Stato, e più precisamente i poliziotti della Digos ... msn.com
Terrorismo, 7 milioni di euro ad Hamas attraverso associazioni di beneficenza: 9 arresti - I fondi finivano ad altri enti con sede a Gaza, nei territori Palestinesi o in Israele controllate o appartenenti ad Hamas ... quotidiano.net
Terrorismo, membri e finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro con bonifici bancari «attraverso associazioni» - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.