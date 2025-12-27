Terrorismo i finanziatori di Hamas | da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche Arrestato anche Hannoun il presidente dei palestinesi in Italia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GENOVA - Terrorismo: spuntano membri e finanziatori di Hamas dall'Italia. La Polizia di Stato, e più precisamente i poliziotti della Digos di Genova (in raccordo con la Direzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

terrorismo i finanziatori di hamas da genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche arrestato anche hannoun il presidente dei palestinesi in italia

© Ilmattino.it - Terrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia

Leggi anche: Terrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia

Leggi anche: Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre associazioni: 9 arresti a Genova. C'è anche Hannoun

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

terrorismo finanziatori hamas genovaTerrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia - La Polizia di Stato, e più precisamente i poliziotti della Digos ... msn.com

terrorismo finanziatori hamas genovaTerrorismo, così le associazioni italiane finanziano Hamas. Nove indagati - L'indagine è nata dall'analisi di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. msn.com

terrorismo finanziatori hamas genovaTerrorismo, membri e finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro con bonifici bancari «attraverso associazioni» - La Polizia di Stato, e più precisamente i poliziotti della Digos ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.