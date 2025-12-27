Terrorismo | Gelmini ' finalmente luce su attività Hannoun'
Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Mohammad Hannoun, presidente dei Palestinesi in Italia, è tra le persone arrestate per terrorismo e finanziamenti ad Hamas. Dopo aver inneggiato all'orrore del 7 ottobre, aver provato ad aggirare il daspo che lo allontanava da Milano e aver continuato a professare in questi mesi odio e violenza, scagliandosi persino contro parte della stampa italiana, oggi l'arresto conferma il suo legame con Hamas e dunque la sua pericolosità. Grazie alle Forze dell'Ordine per questa importante indagine che prova a fare finalmente luce sulle discutibili attività di Hannoun”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Mo: Gelmini, 'da Hannoun ancora odio e antisemitismo'
Leggi anche: Terrorismo e soldi ad Hamas, scattano le manette per Hannoun
Terrorismo: Gelmini, 'finalmente luce su attività Hannoun' - "Mohammad Hannoun, presidente dei Palestinesi in Italia, è tra le persone arrestate per terrorismo e finanziamenti ad Hamas. lanuovasardegna.it
La Direzione Nazionale di Noi Moderati ha ricordato con commozione le vittime di Sidney, condannando con fermezza la recrudescenza del terrorismo islamico, che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza e per i valori di libertà, convive - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.