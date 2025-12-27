Terrorismo finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas | 9 arresti a Genova

Nove arresti eseguiti a Genova nei confronti di persone accusate di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche. I polizotti della Digos di Genova (in raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione), il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova e il Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari (personali e reali, queste ultime per un ammontare di oltre otto milioni di euro ) nei confronti rispettivamente di nove indagati destinatari tutti della custodia in carcere e tre associazioni, emessa dal gip di Genova, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

