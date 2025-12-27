Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Congratulazioni a inquirenti e Forze dell'Ordine per l'operazione che ha portato all'arresto di 9 persone in Italia con l'accusa di finanziare Hamas. I primi rilievi d'indagine confermano quanto la sigla terroristica, purtroppo, abbia degli agganci profondi e capillari. L'autorità giudiziaria farà il proprio percorso, ma questa inchiesta conferma quanto gli attori democratici, nessuno escluso, abbiano il dovere di contrapporsi con ogni mezzo, politico e culturale, alla diffusione del fondamentalismo islamico. Nessun alibi ideologico deve essere fornito a chi, come Hamas e sigle alleati, ha come obiettivo la cancellazione d'Israele e la pratica della violenza antioccidentale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo: Bergamini, 'doveroso contrapporsi a fondamentalismo islamico'

