Tra le nove persone raggiunte dalla misura della custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione sui finanziamenti ad Hamas c’è Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia e componente del board of directors della European Palestinians Conference, e ritenuto non solo membro di Hamas ma “vertice della cellula italiana dell’organizzazione” terrorista nella sua veste di legale rappresentante di A.B.S.P.P. dal 21 settembre 2001 fino al 20 marrzo 2018 e, negli anni successivi, di amministratore di fatto dell’associazione; di rappresentante legale di A. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terrorismo, arrestato il presidente dei palestinesi in Italia Hannoun

Leggi anche: Terrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia

Leggi anche: Finanziavano Hamas con associazioni benefiche: arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia Mohammed Hannoun

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cisgiordania, resistenza o terrorismo? Tre palestinesi rischiano fino a 12 anni di carcere (a L’Aquila); Unifil: L'esercito israeliano spara e ferisce un peacekeeper in Libano. Stop ad azioni aggressive - Netanyhau:Ho annunciato oggi il riconoscimento ufficiale della Repubblica del Somaliland, nello spirito degli Accordi di Abramo; Greta Thunberg arrestata per solidarietà a Palestine Action mentre Israele devasta la Palestina con impunità totale, il mondo al contrario; M5s vuole liberare 2 palestinesi arrestati per terrorismo/ Frase choc del legale: “lotta armata non è reato”.

Terrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia - La Polizia di Stato, e più precisamente i poliziotti della Digos ... msn.com