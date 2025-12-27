Terrorismo 7 milioni di finanziamenti ad Hamas |  le immagini delle perquisizioni a Milano

Avrebbero raccolto oltre 7 milioni di euro per finanziare Hamas tramite tre associazioni destinate alla raccolta fondi per la popolazione di Gaza e della Palestina. Misure cautelari in carcere per 9 persone e misure per tre società al termine di una operazione condotta dalla Digos di Genova (in raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione), il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova e il Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza che hanno dato esecuzione alla ordinanza emessa dal gip, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Terrorismo, finanziamenti per 7 milioni di euro ad Hamas: 9 arresti a Genova

Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con sedi a Genova e Milano: nove arresti

