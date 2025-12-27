Terrorismo 7 milioni di finanziamenti ad Hamas | le banconote sequestrate

Nove persone sono state arrestate a Genova con l’accusa di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche, per un ammontare complessivo di circa sette milioni di euro. Tra i fermati c’è anche Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia. Agli indagati vengono addebitate operazioni di finanziamento che si ritiene abbiano contribuito alle attività dell’organizzazione della Striscia di Gaza. Le immagini mostrano i nuclei speciali di Polizia e Guardia di Finanza con parte del denaro sequestrato durante l’operazione, condotta dalla Digos del capoluogo ligure. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

