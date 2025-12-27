Terrorismo 7 milioni di euro ad Hamas attraverso associazioni di beneficenza | 9 arresti

Roma, 27 dicembre 2025 – Sette milioni di euro per finanziare Hamas attraverso associazioni di beneficenza che raccoglievano fondi per il popolo palestinese. È questa la conclusione a cui è giunta la Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova nell'ambito di un’indagine partita dall'analisi di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, che ha portato oggi a nove arresti da parte dei poliziotti della Digos di Genova (in raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione), del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova e il Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

