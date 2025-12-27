Terribile lutto nel calcio l’allenatore perde la vita in un naufragio Morti anche i suoi figli

Il mondo del calcio è sconvolto da una tragedia familiare avvenuta a migliaia di chilometri dall’Europa, in un contesto che avrebbe dovuto essere solo di relax e turismo. Un allenatore di una squadra femminile legata a un importante club spagnolo ha perso la vita in un incidente in mare durante una vacanza in Indonesia, insieme a tre dei suoi figli, tutti minorenni. La notizia, confermata dalle autorità locali e rilanciata dai media iberici, ha provocato un’ondata di cordoglio che ha rapidamente superato i confini dello sport. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in viaggio con la famiglia in una delle aree più note dell’arcipelago indonesiano, meta ogni anno di migliaia di turisti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

