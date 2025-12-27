Terremoto nel Corno d’Africa Israele primo Stato a riconoscere il Somaliland

Il riconoscimento ufficiale dello “Stato di Somaliland” da parte di Israele non è solo una novità diplomatica: è una mossa geopolitica destinata a modificare gli equilibri nel Corno d’Africa e nell’intero bacino del Mar Rosso. Per la prima volta dal 1991 — anno in cui l’ex protettorato britannico del Nord Somalia proclamò la propria indipendenza da Mogadiscio — una nazione membro delle Nazioni Unite conferisce dignità statuale a un’entità rimasta finora nell’ombra del diritto internazionale. Dietro l’annuncio, la posta in gioco è molto più ampia: accesso strategico al Golfo di Aden, controllo dei flussi marittimi tra l’Oceano Indiano e il Mediterraneo, e l’apertura di un nuovo fronte nel confronto indiretto tra Israele e Turchia. 🔗 Leggi su Formiche.net

