Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan

TAIPEI – Un terremoto di magnitudo 7.0 ha coinvolto la costa nord-orientale di Taiwan. Lo fa sapere l'agenzia meteorologica dell'isola, che per il momento non segnala vittime o danni particolari. Il sisma, stando a quanto riferito, ha colpito alle ore 23:05 (le 16.05 italiane) in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan, secondo l'Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan.

