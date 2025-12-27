Il silenzio della notte è stato improvvisamente squarciato da un boato sordo, un rombo profondo che sembrava provenire dalle viscere stesse del pianeta. In un istante, la terra ha smesso di essere un appiglio solido, trasformandosi in un’onda sussultante che ha fatto oscillare i soffitti e tremare le fondamenta delle abitazioni. Le luci hanno iniziato a danzare freneticamente prima di spegnersi, lasciando migliaia di persone nel buio, sospese tra il sonno e il terrore di un evento che pareva non finire mai. Mentre gli oggetti cadevano dagli scaffali e le pareti scricchiolavano sotto una pressione invisibile, il respiro collettivo si è fermato, in attesa che quella furia cieca decidesse finalmente di placarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Terremoto devastante, scossa di magnitudo 6.7. Tremano sei regioni

