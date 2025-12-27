Terremoto a Taiwan paura in un ristorante di Taipei
Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito Taiwan, al largo della costa nord-orientale. Il sisma si è verificato alle 23:05 ora locale, a 32 chilometri dalla città di Yilan. Le scosse sono state avvertite in tutta l’isola, compresa la capitale Taipei dove gli edifici hanno tremato per l’impatto e molte persone sono scappate alla ricerca di rifugi sicuri. L’epicentro è stato registrato a 70 chilometri di profondità e non sono stati segnalati danni diffusi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
