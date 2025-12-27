Terni il Mototrip spegne quaranta candeline | Un weekend nel segno della tradizione enduristica IL PROGRAMMA
Una edizione speciale per il ‘Mototrip’ divenuto un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore. La manifestazione dedicata agli enduristi infatti spegne quaranta candeline. Il programma, per l’occasione, è stato distribuito su tre giorni differenti grazie all’organizzazione del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: La Peugeot 309 spegne quaranta candeline
Leggi anche: Natale a Terni, debutta la pista di pattinaggio nel villaggio degli orsi: “Da quindici anni nel segno della tradizione”
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Il Motoclub Racing Terni vi augura un buon Natale ed un felice anno nuovo!! Vi ricordiamo che è possibile preiscriversi alla 40° edizione del Mototrip - Città di Terni entro il 31/12/25 tramite i siti www.mcracingterni.it e www.mototrip.it - facebook.com facebook
Il Mototrip di Terni compie 40 anni: migliaia di enduristi e una storia che continua x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.