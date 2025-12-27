Ternana sarà un gennaio ’caldissimo’ Progetto stadio-clinica scenario complesso

Sarà un gennaio caldissimo, per la società e per la squadra. A un mese esatto dall’udienza del Tar relativa al progetto stadio-clinica, i tifosi rossoverdi e gli addetti ai lavori si interrogano sulle effettive possibilità di trovare un’intesa preventiva tra le parti interessate (dunque, anche su quello che potrà essere il futuro della Ternana Calcio). In tal senso, lo scenario è divenuto molto complesso anche in seguito alla forte divergenza di vedute instauratasi tra la proprietà della società rossoverde e il Comune di Terni, evidenziata dalle inequivocabili dichiarazioni del sindaco Stefano Bandecchi nella conferenza stampa dello scorso 17 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

