Terme di Roselle Rosini incalza | Concessione scaduta nel silenzio

Grosseto, 27 dicembre 2025 – Le Terme di Roselle, risorsa pubblica e leva strategica per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio, sono al centro di una polemica politica sollevata dal Partito democratico. Intervenendo in consiglio comunale sul Documento unico di programmazione 2026–2028, il consigliere Stefano Rosini ha posto una “questione grave” che, a suo dire, l’amministrazione comunale non può più eludere. Rosini ha rivelato e ottenuto conferma in aula dall’assessora Vanelli che la concessione regionale per le Terme di Roselle, nel centro della frazione, è scaduta nel 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

