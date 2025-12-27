Terme Bagno Bernabò è boom Nel 2025 incremento del 25%

Nettamente positivi i dati del 2025 dello stabilimento termale " Bagno Bernabò ", che chiude con un incremento del 25 per cento in termini di trattamenti e cure erogate. L’occasione per verificare l’andamento annuale dello stabilimento termale di Ponte a Serraglio è stato, prima di Natale, il tradizionale incontro per lo scambio di auguri. I dati sono stati illustrati da dottor Serafino Viviani, in qualità di Direttore Sanitario, il quale, nella circostanza, ha comunicato l’incremento medio di circa il 25 cento sia sul comparto delle cure termali, quali fanghi e bagni, che per quanto riguarda il benessere con massaggi, grotte e pacchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

