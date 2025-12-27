Terlizzi il paese che togli Gesù dal presepe

Una mangiatoia vuota, al posto della Madonna e di San Giuseppe la foto di due genitori che piangono i loro figli e una domanda: potrà mai nascere il principe della pace se abbiamo dichiarato guerra alla vita? A Terlizzi, nel Barese, il parroco della chiesa di San Gioacchino ha deciso di non mettere il Bambinello nel presepe; un gesto provocatorio per ricordare i bambini vittime delle guerre e gli sfollati a Gaza, in Ucraina e in Sudan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

