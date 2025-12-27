Tentato scippo in centro | Non mi sento più sicura
Due tentati scippi nel giro di nove mesi in centro storico. Due colpi non andati a segno grazie esclusivamente ai riflessi della vittima, una giovane donna di 32 anni, a cui due uomini, in due occasioni differenti, hanno provato a sfilare il portafoglio e il cellulare. In entrambi i casi, l’angolo ’dello scippo’ è stato quello tra le vie Indipendenza e Righi. L’ultimo episodio è avvenuto proprio nel giorno della vigilia di Natale, alle 10.30 del mattino, mentre la donna si stava spostando in direzione di via delle Moline: "Stavo andando al lavoro a piedi. Pioveva a dirotto e quindi avevo l’ombrello aperto – ripercorre la vittima –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Giorgia Palmas dopo lo scippo in treno: "Servono più controlli, mi sento in pericolo a ogni passo"
Leggi anche: Tentato scippo in centro: aggrediscono una donna e la fanno cadere per strapparle la borsa
Tentato scippo in centro: Non mi sento più sicura.
Tentato scippo in centro: "Non mi sento più sicura" - La vittima ha messo in fuga il ladro: "Ha provato a sfilarmi il cellulare dalla tasca. msn.com
Un 42enne è accusato di tentato furto aggravato a #CugliateFabiasco e ricettazione: nella sua abitazione sono stati trovati oggetti di proprietà di una donna che ne aveva denunciato la sottrazione - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.