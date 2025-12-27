Spaccata in un bar-pasticceria in via Mario Angeloni. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, suscitando preoccupazione, sdegno e rabbia tra i residenti e i commercianti della zona.Un episodio che riaccende le polemiche sulla sicurezza percepita e quella reale in una zona che da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Tentata spaccata in un bar, allarme in via Angeloni: rabbia e sdegno nel quartiere per l'episodio

Leggi anche: Ragazza aggredita a Bergamo, Carnevali e Angeloni: “Episodio strumentalizzato”

Leggi anche: Tentata spaccata, ricettazione e furti: due imputati condannati in abbreviato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tentano assalto al bar ma scatta l'allarme, banda in fuga a Nocera - A risultare provvidenziale, la notte scorsa, l'attivazione del sistema d'allarme e l'intervento di un istituto di vigilanza privato. ilmattino.it

Notiziario flash del 17 dicembre 2025 Tentata estorsione sulla ricostruzione della Chiesa a Pennisi Piazza di spaccio in via Testulla, un arresto Incendio Ciminiere, l’incontro per ricostruire In via Quartararo un immondezzaio a cielo aperto Giulia - facebook.com facebook