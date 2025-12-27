Tentata rapina al Viale della Vittoria donna aggredita | il bandito fugge grazie all’intervento dei passanti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le urla e il coraggio dei passanti hanno impedito una rapina al Viale della Vittoria ad Agrigento. Un giovane, a volto scoperto, ha avvicinato una donna intimandole di consegnare la borsa e strattonandola nel tentativo di impossessarsene. La vittima ha reagito urlando e ha attirato l’attenzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

tentata rapina al viale della vittoria donna aggredita il bandito fugge grazie all8217intervento dei passanti

© Agrigentonotizie.it - Tentata rapina al Viale della Vittoria, donna aggredita: il bandito fugge grazie all’intervento dei passanti

Leggi anche: Napoli: donna violentata, 29enne arrestato grazie all’intervento dei passanti

Leggi anche: Napoli, violenta una donna in strada: arrestato grazie all’intervento dei passanti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tentata rapina al Viale della Vittoria, donna aggredita: il bandito fugge grazie all’intervento dei passanti.

Benzinai accoltellati all’Arenella, due condanne per tentata rapina aggravata e tentato omicidio - Il primo ha incassato cinque anni, l'altro, cinque anni e sei mesi: sono arrivate le condanne per Andrea Vittoria e Maurizio Grieco, sotto processo per la sanguinosa rapina dello scorso maggio nel ... fanpage.it

Rapina e tentata violenza sessuale: arrestati due tunisini - Due fratelli tunisini di 23 e 19 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Ragusa per rapina e tentata violenza sessuale. ilgiornale.it

Benzinai accoltellati durante rapina, due condanne a Napoli - Il tribunale di Napoli ha condannato Andrea Vittoria e Maurizio Grieco per la sanguinosa rapina al distributore di carburante del quartiere Arenella di Napoli dello scorso 30 maggio in cui vennero ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.