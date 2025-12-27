Padova si conferma piazza di rilievo nel panorama del tennis e padel nazionale. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha reso note le classifiche assolute delle 195 società impegnate a livello nazionale nelle attività a squadre, stilando anche il Trofeo FITP, che metteva in palio 100.000 € per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Tennis Padovano, tre squadre ai vertici nazionali

Leggi anche: Cna, quattro esponenti locali ai vertici nazionali

Leggi anche: Case, affari in aumento . Umbria ai vertici nazionali

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Allianz Milano parte forte, soffre, ma prende i tre punti contro Padova; L’Itas espugna Padova 3 a 0 e consolida il primato in classifica; Serie B, Padova-Sampdoria: le probabili formazioni delle due squadre, le ultime news della 17ª giornata; Abbiamo costruito una squadra interamente padovana: ecco come giocherebbe! Fabbian, Voltan, Vasic….

Tennis Padovano, tre squadre ai vertici nazionali - Il Tennis Club Padova e la Canottieri Padova brillano nelle classifiche nazionali FITP 2025. padovaoggi.it