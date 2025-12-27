Tennis Padovano tre squadre ai vertici nazionali
Padova si conferma piazza di rilievo nel panorama del tennis e padel nazionale. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha reso note le classifiche assolute delle 195 società impegnate a livello nazionale nelle attività a squadre, stilando anche il Trofeo FITP, che metteva in palio 100.000 € per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Tennis Padovano, tre squadre ai vertici nazionali - Il Tennis Club Padova e la Canottieri Padova brillano nelle classifiche nazionali FITP 2025. padovaoggi.it
Padovano di Mortise, De Checchi ha un residuo visivo di due decimi e gioca a blind tennis. Le palline hanno dei sonagli all'interno. «Vorrei promuovere questo sport nelle scuole anche per migliorare la sensibilità dei ragazzi nei confronti delle disabilità» - facebook.com facebook
