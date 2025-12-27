Tennis Francesco Passaro riparte dall’Australia Dal 12 gennaio le qualificazioni per lo Slam

Francesco Passaro si prepara ad un 2026 di soddisfazioni. Dopo la separazione da Roberto tarapni, il tennista perugino ha scelto di ripartire da Stefano Pescosolido. Da fine novembre i due hanno iniziato a collaborare e hanno svolto la preparazione a Alicante e adesso si tuffano sulle qualificazioni all’Australian Open. Dal 12 al 15 gennaio, sui campi di Melbourne, andrà in scena la prima tappa cruciale della stagione: le qualificazioni al primo Slam del nuovo anno. In palio ci sono 16 posti per il main draw, riservati ai giocatori impegnati nel tabellone cadetto. Per staccare il biglietto serviranno tre vittorie e la possibilità di proseguire l’avventura nella terra dei canguri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

