Il Tennis Club Faenza ha chiuso al secondo posto il Trofeo Micheli importante campionato regionale indoor a squadre giovanili organizzato dalla Fitp Emilia Romagna per la categoria Under 12 maschile. La formazione faentina, affidata al maestro Edoardo Pompei, è arrivata alla finale dopo aver battuto negli ottavi il Circolo Tennis Marino Casalboni di Santarcangelo di Romagna per 3-0, nei quarti il San Martino Sport di San Martino in Rio per 2-1, e in semifinale il Circolo Castellazzo di Parma per 2-0. In finale è stata sconfitta 2-1 dal Tennis Club Fidenza. La giovanissima formazione faentina è composta da Denny Bentini, Stefano Scotto, Federico Montuschi e Manuel Celli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis Club Faenza. L’Under 12 cede in finale

Leggi anche: ASD Tennis Club For All Colle Sannita vince la Coppa USAcli Benevento Tennis 2025

Leggi anche: Tennis, Colle Sannita protagonista: il Tennis Club For All vince la Coppa USAcli Benevento 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tennis club Faenza I talenti impegnati ai Campionati regionali - Parliamo dei trofei Bellenghi, Micheli e Biagi, che vedono complessivamente impegnate cinque formazioni del Tennis Club ... ilrestodelcarlino.it

Tennis Club Faenza in festa. Diego Tarlazzi è campione d’Italia Under 14 - Ha vinto meritatamente il torneo di categoria, svoltosi questa settimana al Tennis Club Parioli di Roma. ravennatoday.it

Tennis Club Faenza: entrambe le squadre qualificate ai playoff di serie C - Doppio obiettivo centrato per le squadre del Tennis Club Faenza impegnate nel campionato di serie C: entrambe si sono qualificate ai playoff. sport.quotidiano.net

Il Tennis Club Genova augura a tutti i Soci e alle loro famiglie un sereno Natale. - facebook.com facebook

Trattativa in corso tra Nuno Tavares e l’Al-Ittihad. Leggera distanza sullo stipendio. Ancora nessun contratto diretto tra club, la Lazio è in attesa di ricevere una proposta. Tutto su YouTube: x.com