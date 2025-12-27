Tempeste geomagnetiche cosa ci aspetta nel 2026? Le risposte dello scienziato

L’Aquila, 27 dicembre 2025 - I capricci del sole e le tempeste geomagnetiche per lui non hanno segreti. Umberto Villante, fisico spaziale, professore emerito all’università dell’Aquila, fondatore dell’International School of space Science, studia questi fenomeni da oltre 40 anni. I cacciatori di meteoriti: “Quella volta che un bolide ha bucato il Webb Telescope” Tempeste geomagnetiche, cosa ci aspetta nel 2026 virgo Premette lo scienziato: "Il Sole ha un ciclo di attività periodico che dura circa 11 anni, oscilla tra valori massimi e minimi. I fenomeni che sono all'origine delle tempeste geomagnetiche sono le emissioni di massa coronale, Coronal mass ejection, la cui frequenza varia naturalmente anche sulla base del ciclo solare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

