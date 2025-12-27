Tempesta di neve a New York disagi e voli cancellati | il maltempo inguaia i viaggi per le feste
(Adnkronos) – Una tempesta di neve a New York e in alcune zone dei Grandi Laghi e del Nordest degli Stati Uniti sta avendo un impatto significativo sul traffico aereo proprio sotto le feste natalizie. Secondo FlightAware, riferisce Cnn, sabato mattina oltre 1.850 voli interni, da e per gli Stati Uniti, hanno subito ritardi e almeno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
