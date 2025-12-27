Dopo la pausa Natalizia, Tempesta d’amore torna su Rete 4 lunedì 29 dicembre 2025 intorno alle 10:42. Il punto centrale è il ricatto di Christoph contro Katja: lei viene spinta a una decisione dolorosa che mette sul piatto Maxi e l’uomo che ama. In parallelo, Lale e Theo entrano in “modalità nozze” e cercano una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore, trame di lunedì 29 dicembre 2025

Leggi anche: Tempesta d’amore trame dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026: Markus e Katja lasciano il Furstenhof

Leggi anche: Tempesta d’amore trame dall’1 al 5 dicembre 2025: Vincent è compatibile per il trapianto, ma Ana rifiuta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Il nostro amore si è spento. Separarsi non è un fallimento, è avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi”. Dopo 11 anni insieme e due figlie si sono lasciati. - facebook.com facebook

"#tempestadamore" - Results on X | Live Posts & Updates x.com