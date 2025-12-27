Dopo la breve pausa natalizia, la serie tv tedesca Tempesta d’Amore tornerà sui nostri teleschermi lunedì 29 dicembre. Quella che attende i tantissimi fans sarà una settimana ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate, in onda nella fascia mattutina di Rete 4. Tempesta d’amore, anticipazioni al 2 gennaio 2026. L’imminente arrivo a Bichleim di Shirin e Gerry fa nascere in Lale il desiderio di organizzare le nozze proprio nei giorni in cui loro saranno lì. La ragazza e Theo riescono a trovare anche la location perfetta per le nozze. Theo chiede a Christoph di fargli da testimone e poi – spinto dall’albergatore – il giovane decide di invitare anche suo padre Theodor al matrimonio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore trame dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026: Markus e Katja lasciano il Furstenhof

Leggi anche: Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025: Maxi confessa tutto a Katja, Markus innocente

Leggi anche: Tempesta d’amore, Markus affida a Katja la procura sulle sue quote: l’addio di Alexandra e i nuovi equilibri al Fürstenhof

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tempesta d’amore anticipazioni al 2 gennaio | Luis capisce di essersi innamorato di Greta.

Anticipazioni Tempesta d’amore dal 29 dicembre – 2 gennaio - Scopri tutte le novità e le anticipazioni della soap tedesca Tempesta d’amore, leggi le trame dal 29 dicembre al 2 gennaio su Rete 4. tvserial.it