Telefono Amico la volontaria Francesca in servizio il giorno di Natale | Un' esperienza intensa Stare dentro certe emozioni non è facile ma a volte è tutto ciò che serve fare Quando non si è soli il buio fa meno paura

Il suo turno è iniziato alle 8 del mattino del 25 dicembre nel Centro Telefono Amico di Torino. Poche ore sufficienti per dare ascolto a sei persone che lo hanno cercato in un momento di sconforto. Ma anche per rafforzare il suo desiderio di essere parte attiva in questa forma di supporto sociale «alla pari». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Francesca Fialdini e la confessione che non ti aspetti: “Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo il buio”

Novara, scompare il 16enne Dario Cipullo: telefono spento, ricerche con volontari e forze dell’ordine.

Morta Francesca Barberi, era una delle colonne di Charlie Telefono Amico - E’ morta ieri, all’età di 62 anni, Francesca Barberi, da sempre impegnata a collaborare con l’associazione di ... lanazione.it

«Il mio Natale come volontaria del Telefono amico. Parlo con chi si sente solo, chi vive nel buio ha bisogno di essere ascoltato» - «Alcune volte è più facile confidarsi con una persona che non conosci e ciò ti permette di conoscere mondi che non pensavi esistessero realmente». leggo.it

«Il mio Natale come volontaria del Telefono amico. Parlo con chi si sente solo, chi vive nel buio ha bisogno di essere ascoltato» - Il legame di Donatella con il Telefono Amico Italia inizia circa dieci anni fa, quando doveva decidere in cosa impegnarsi dopo essere andata in pensione. leggo.it

Continua la Non Stop Natalizia Anche a quest'ora e fino alla mezzanotte di oggi 26 dicembre i volontari di Telefono Amico Italia risponderanno allo 02 2327 2327 per stare accanto a chi è in difficoltà soprattutto in questi giorni #telefonoamicoitalia - facebook.com facebook

Telefono Amico a Natale risponde 24 ore non stop contro il dolore delle feste x.com