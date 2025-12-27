teleconsulto pediatrico sperimentazione al via

Durante le feste natalizie, a partire da mercoledì scorso 24 dicembre, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha attivato, in via sperimentale, un servizio di consulto telefonico pediatrico a supporto dei medici di continuità assistenziale (ex guardia medica). L’iniziativa nasce per migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza nella gestione dei piccoli pazienti nei giorni festivi. Ecco alcuni dettagli di questa importante iniziativa sanitaria. Quando sarà attivo il servizio? Nei giorni di sabato, domenica, prefestivi e festivi, dalle 8:00 alle 24:00. Come funziona? Il consulto sarà richiesto dal medico di continuità assistenziale tramite la centrale di servizio regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

