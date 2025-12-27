Teatro Marrucino Quaglieri rassicura | Regione onorerà impegno anche per il 2026
La Regione Abruzzo garantirà anche per il 2026 i fondi destinati al Teatro Marrucino di Chieti. Lo annuncia l’assessore al bilancio Mario Quaglieri, precisando che in sede di approvazione della legge di bilancio, prevista per il 29 e 30 dicembre, sarà presentato un emendamento per sostenere i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Il Teatro Marrucino cerca nuove maschere: pubblicato l’avviso per incarichi nel triennio 2026-2028
Leggi anche: Briciole al teatro Marrucino: nella finanziaria regionale 2026 solo 13mila euro, Ferrara e il Pd chiedono chiarimenti
Quaglieri, Regione Abruzzo onorerà impegno per il Teatro Marrucino anche nel 2026 - “Apprendo dalla stampa che è prevista per domani una manifestazione a Chieti in merito ai fondi destinati al Teatro Marrucino di Chieti dalla Finanziaria regionale 2026. regione.abruzzo.it
CHIETI, LA REGIONE STANZIA SOLO 13MILA EURO PER IL TEATRO MARRUCINO E SCOPPIA LA POLEMICA GUARDA IL SERVIZIO Silvio Paolucci Pd Provincia Di Chieti Pd Abruzzo Comune di Chieti #diegoferrara Teatro Marrucino Chieti - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.